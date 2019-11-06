Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Глава Украины Владимир Зеленский посетил Харьков и был шокирован тем, что завод имени Малышева за 10 лет выпустил только один танк. В советское время, вспомнил президент страны, это предприятие выпускало в сотни раз больше за один год.
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