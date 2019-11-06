Политика
REGNUMЗеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева. Он рассказал об этом 6 ноября во время совещания в Харькове, трансляцию совещания вели украинские телеканалы.
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Футбол
«Байер» добыл победу в матче с «Атлетико»
В группе D Лиги чемпионов запуталась турнирная ситуация после матча четвёртого тура «Байер» - «Атлетико».
Евро-футбол.ру 16:54
Футбол
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ
Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
РИА Новости 15:44
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Происшествия
Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»
Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Политика
Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо
С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.
ТК Звезда вчера в 13:34
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Интерфакс 05:42
Технологии
Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году
Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.
Игромания.ру 13:05
Политика
Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle
«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.
РБК 04:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC
Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
Российская газета 09:58
Политика
Захарова рассказала, как ей пришлось извиняться за ошибки МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об информационных ошибках, которые допускали сотрудники ведомства, включая его главу Сергей Лаврова.
Московский Комсомолец 10:11
Авто
В Петербурге запущено производство нового Toyota RAV 4
На заводе Toyota Motor в Шушарах в эту среду запустили производство новых автомобилей Toyota RAV 4.
Neva.Today 11:46
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Игры
Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76
Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.
CyberSport.ru 13:32
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика
МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений
Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК 16:46
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Футбол
«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.
LiveSport.ru 15:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что стала жертвой домашнего насилия
Бузова стала жертвой насилия, но боялась рассказать об этом В одном из последних интервью в рамках проекта "План Б" Ольга Бузова призналась журналистам, что однажды стала жертвой семейного насилия.
SM News 05:43
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:57