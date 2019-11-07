Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
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