Политика

REGNUMREGNUMЗеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева. Он рассказал об этом 6 ноября во время совещания в Харькове, трансляцию совещания вели украинские телеканалы.
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Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
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