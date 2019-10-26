Политика
News.ruЗеленский сменил главу Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о лишении должности главы Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого. На его пост назначен Сергей Гайдай, ранее работавший в Закарпатье.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
ТагилСити.ру вчера в 03:08
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Экономика
СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса
Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.
Амурская правда 05:14
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Авто
Почему коробка «робот» - это хорошо?
Авто43 вчера в 06:57
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Общество
ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Вести.Финанс вчера в 13:19
Здоровье
Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба
Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.
Рязанские ведомости 24 октября в 06:41
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Народные новости 18:37
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру 06:44
Происшествия
Педофил напал на 8-летнюю девочку в Приморье
UssurMedia.ru 24 октября в 22:22
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Политика
Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Вечерняя Москва 14:47
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Народные новости 18:04
Авто
УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 10:37
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40