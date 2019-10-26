Политика

News.ruNews.ruЗеленский сменил главу Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о лишении должности главы Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого. На его пост назначен Сергей Гайдай, ранее работавший в Закарпатье.
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Президент Украины сменил губернатора Луганской области

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Зеленский сменил губернатора Луганской области

Газета.Ru08:45

Зеленский сменил губернатора Луганской области

РЕН ТВ08:45

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Коммерсантъ11:12

Зеленский назначил нового главу Луганской области

Московский Комсомолец09:49
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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