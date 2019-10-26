Политика
Газета.RuЗеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
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Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Политика
Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Происшествия
В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Политика
Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии
Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Фигурное катание
Александра Трусова идёт третьей на втором этапе Гран-при Skate Canada
Фигуристка из Рязани 15-летняя Александра Трусова после проката короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне занимает третье место.
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Недвижимость
В Москве исчезают дешевые квартиры
Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Хоккей
Бердыев сделал стартовое вбрасывание, «Ак Барс» выиграл у «Барыса»
Матч посетил бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который сделал символическое вбрасывание.
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Общество
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»
Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
Футбол
Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.