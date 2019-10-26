Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

Гаджеты Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.

Политика Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.

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Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

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Недвижимость В Москве исчезают дешевые квартиры Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.

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