Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский сменил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Президент Украины сменил губернатора Луганской области

ТАСС08:42

Зеленский назначил нового главу Луганской областной администрации

РБК09:58

Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации

RT на русском10:00

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Газета.Ru08:45

Зеленский сменил губернатора Луганской области

РЕН ТВ08:45

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Коммерсантъ11:12

Зеленский назначил нового главу Луганской области

Московский Комсомолец09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Газета.Ru 07:42
Общество

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Гаджеты

Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC

Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
UfaTime.ru 05:05
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Политика

Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Rambler News Service 08:48
Происшествия

В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 09:17
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Газета.Ru 13:35
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Политика

Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
РБК 12:42
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Фигурное катание

Александра Трусова идёт третьей на втором этапе Гран-при Skate Canada

Фигуристка из Рязани 15-летняя Александра Трусова после проката короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне занимает третье место.
МедиаРязань 02:16
Единоборства

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator

Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Недвижимость

В Москве исчезают дешевые квартиры

Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru 24 октября в 11:20
Хоккей

Бердыев сделал стартовое вбрасывание, «Ак Барс» выиграл у «Барыса»

Матч посетил бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который сделал символическое вбрасывание.
Sportbox.RU 15:17
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Культура

Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма 13:03
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 24 октября в 17:36
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

Известия вчера в 20:09
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Общество

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Общество

В ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»

Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
Известия 12:05
Футбол

Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»

Спорт-Экспресс 14:48
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр вчера в 08:11
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Технологии

Компания Vivo разработала свой логотип для 6G

Astera 15:09
Наука

Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения

В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Naked Science 22 октября в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное