Политика
Газета.RuЗеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
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Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Политика
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Общество
В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Футбол
Соболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Фигурное катание
Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Футбол
«Интер» не смог обыграть «Парму»
«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Футбол
Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили
Игроки «Хайдука» воспользовались замешательством футболистов «Славена Белуло» и забили гол в матче чемпионата Хорватии.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Общество
Строители тестируют подсветку Крымского моста
Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.