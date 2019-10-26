Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

Политика Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Общество В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Строители тестируют подсветку Крымского моста Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».