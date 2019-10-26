Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский сменил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
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Президент Украины сменил губернатора Луганской области

ТАСС08:42

Зеленский назначил нового главу Луганской областной администрации

РБК09:58

Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации

RT на русском10:00

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Газета.Ru08:45

Зеленский сменил губернатора Луганской области

РЕН ТВ08:45

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Коммерсантъ11:12

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Московский Комсомолец09:49
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