Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

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