Политика
Газета.RuЗеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
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В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Общество
Архитектурную подсветку тестируют на Крымском мосту
Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий.
Единоборства
Результаты UFC Fight Night 162: Демиан Майа задушил Бена Аскрена
В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 162, в главном событии которого Демиан Майа закрыл вопрос о том, кто является лучшим грепплером полусреднего дивизиона, досрочно финишировав Бена Аскрена.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Здоровье
Симптомы рака, которые появляются за 5 лет до заболевания, назвали онкологи
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Происшествия
Подозреваемые по делу о гибели 39 человек задержаны в Великобритании
Напомним, 23 октября в прицепе грузовика в Эссексе были обнаружены тела 39 человек, которых полиция посчитала гражданами Китая.
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.
Автоспорт
На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Футбол
«Локомотив» поздравил Сычёва с днем рождения
Пресс-служба «Локомотива» поздравила с днем рождения экс-форварда команды Дмитрия Сычева.
Общество
Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.