Политика

ФедералПрессФедералПрессЗеленский собирается вернуть Крым и завершить войну

На переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих целях на посту главы государства. Такими целями стали завершение войны и деоккупации на территории всей Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский назвал
 своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Зеленский заявил, что мир в Донбассе и возвращение Крыма остаются его основными задачами

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