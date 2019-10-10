Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский собрал журналистов на фудкорте

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в Киеве в новом формате, заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА "Новости". Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Эксперт: Зеленский в буквальном смысле решил «прикормить» журналистов

REGNUM02:37

Главное с пресс-марафона Владимира Зеленского

Коммерсантъ05:46

Президент Украины начал встречу с прессой, которая будет продолжаться 10 часов

ТАСС04:01

В офисе Зеленского объяснили выбор фудкорта для пресс-марафона

РБК08:40

Зеленский соберет журналистов на рынке

Lenta.ruвчера в 09:28

Киев анонсировал пресс-марафон с Зеленским

Rambler News Serviceвчера в 07:52

Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ

Интерфаксвчера в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика

Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным

Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Армия и оружие

Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе

Новый День 07:31
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Волейбол

Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира

Sportbox.RU 08:54
Армия и оружие

Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии

РБК 08:37
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была госпитализирована

Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Гаджеты

INPAS и Samsung продемонстрировали смартфон-кассу SoftPOS

На российском рынке решение SoftPOS представлено компаниями-партнерами Samsung и провайдером платежных решений INPAS.
Плас 05:43
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Российская газета 03:22
Политика

Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
ФАН 08:38
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

RT на русском 05:56
Происшествия

Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Авто

На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 08 октября в 03:21
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Экономика

Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов

Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
ТАСС 04:30
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Культура

Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве

Euromag.ru вчера в 09:19
Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

Российская Госавтоинспекция и Министерство транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут регламентировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России.
Известия 05:20
Происшествия

В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой

В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
The Saratov Room 06:05
Футбол

Шюррле оценил московские пробки

RT на русском вчера в 16:53
Экономика

Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании

Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Шоу-бизнес

Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк

Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное