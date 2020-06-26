Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 1,7K

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,1K

Политика Россия ответила на протест Японии Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 825

Экономика Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).

Политика Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек. 2

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 9

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей «Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России. 48

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 1,1K

Политика Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. 169

Армия и оружие Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю «Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Шоу-бизнес Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков.

Спорт В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.

Политика В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ. 4,8K