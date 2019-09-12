Политика
Газета.RuЗеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. В документе будет учитываться и "формула Штайнмайера".
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Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
iReactor вчера в 16:40
Киберспорт
В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами
Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
CyberSport.ru 14:31
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Авто
Fiat представил спортивную версию 500X
Движок 07:58
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт 15:24
Общество
Netflix назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
Официально дата премьеры «Ведьмака» пока не была объявлена. Главную роль в сериале «Ведьмак» исполнил Генри Кавилл.
ГЛАС.RU 05:40
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Политика
Путин прибыл в дагестанское село Ботлих
РИА Новости 06:32
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Происшествия
Российский турист утонул в Абхазии
В курортном городе Абхазии Пицунде утонул российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломиа.
Интерфакс 16:21
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовал от посла Чехии Радека Матулы разъяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.
РБК вчера в 17:22
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12:17
Наука
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Пара скелетов, известных как "влюблённые из Модены", принадлежат двум мужчинам.
Газета Metro 14:47
Политика
Путин рассказал о важности сотрудничества России и Израиля
«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — заявил он.
Gazeta.SPb 16:25
Хоккей
Обрушение «Арены Омск» попало на видео
В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Политика
Новые окружные суды в России начнут работу с 1 октября
В России 1 октября начнут работу девять кассационных судов.
Известия 07:39
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Экономика
Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
RT на русском 15:08
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.
КП - Калининград вчера в 05:28