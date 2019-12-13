Политика
Политика СегодняЗеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих. Подробнее о ней он написал в колонке для журнала «Новое время». Так, первой составляющей стал мир, без которого «никакого развития быть не может».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.Инфорос08:23
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