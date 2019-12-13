с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих. Подробнее о ней он написал в колонке для журнала «Новое время». Так, первой составляющей стал мир, без которого «никакого развития быть не может».

Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

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