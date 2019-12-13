Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих. Подробнее о ней он написал в колонке для журнала «Новое время». Так, первой составляющей стал мир, без которого «никакого развития быть не может».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время
" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.
Инфорос08:23

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о «формуле будущего» Украины

RT на русском08:53

Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины

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Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Lenta.ru07:50

Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины

ТАСС08:27

Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

РИА Новости07:41

Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Взгляд.ру07:24

Зеленский вывел формулу будущего Украины

Интерфакс07:08
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На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
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ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
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Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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