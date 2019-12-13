Политика
RuNews24.ruЗеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа»
Зеленский высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в YouTube. Ранее в пресс-службе телеканала ТНТ заявили, что анонсирование и показ первых трех серий «Слуги народа» являются маркетинговым ходом.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Снятие сериала «Слуга народа» с телепоказа в России – это «большая информационная ошибка»
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Политика
Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Общество
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
Как оценили Алтайский край Наш регион получит 40 млн рублей - это минимальный размер межбюджетного трансферта.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Спорт
Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу
Ранее россиянки одержали восьмую победу в восьми матчах, обыграв сборную Испании, и вышли в полуфинал с первого места, писал NEWS.ru.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Авто
Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Общество
В Екатеринбурге снизится стоимость проезда для льготников
Согласно документу, стоимость электронного проездного останется прежней - 469 рублей, но для пенсионеров, инвалидов и ветеранов число поездок вырастет с 40 до 50, тем самым средняя цена за поездку снизиться до 9,38 рублей.
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Наука
Регулярные тренировки являются самым важным фактором при восстановлении сил у женщин
Доктор Хагстром надеется, что эти результаты помогут врачам и тренерам помочь женщинам, начинающим силовые тренировки.
Шоу-бизнес
Новый клип Ольги Бузовой вызвал неоднозначную реакцию у фанатов
В комментариях реакция пользователей Сети на клип оказалась неоднозначной.
Политика
Евросоюз договорился по климату. Но без Польши
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Происшествия
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»
Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.