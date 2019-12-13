Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЗеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа»

Зеленский высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в YouTube. Ранее в пресс-службе телеканала ТНТ заявили, что анонсирование и показ первых трех серий «Слуги народа» являются маркетинговым ходом.
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Зеленский сожалеет, что сериал с ним в главной роли сняли с эфира в России

ТАССвчера в 17:35

Снятие сериала «Слуга народа» с телепоказа в России – это «большая информационная ошибка»

Эхо Москвывчера в 21:07

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Известиявчера в 19:08

Зеленский назвал ошибкой прекращение показа «Слуги народа» в российском эфире

Газета.Ruвчера в 18:51

Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира его сериала в России

Lenta.ruвчера в 20:30

Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Взгляд.рувчера в 17:05

Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

РБКвчера в 17:04
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Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

РБК вчера в 23:12
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Политика

Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Росбалт вчера в 19:40
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Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Известия вчера в 18:07
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Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Общество

Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

Как оценили Алтайский край Наш регион получит 40 млн рублей - это минимальный размер межбюджетного трансферта.
Алтапресс вчера в 19:50
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Российская газета вчера в 23:18
Спорт

Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу

Ранее россиянки одержали восьмую победу в восьми матчах, обыграв сборную Испании, и вышли в полуфинал с первого места, писал NEWS.ru.
News.ru 11 декабря в 10:03
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru вчера в 17:55
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru вчера в 16:01
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru вчера в 10:59
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru вчера в 10:03
Общество

В Екатеринбурге снизится стоимость проезда для льготников

Согласно документу, стоимость электронного проездного останется прежней - 469 рублей, но для пенсионеров, инвалидов и ветеранов число поездок вырастет с 40 до 50, тем самым средняя цена за поездку снизиться до 9,38 рублей.
Правда УрФО вчера в 22:24
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
РБК вчера в 13:50
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол

Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru вчера в 14:52
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:13
Наука

Регулярные тренировки являются самым важным фактором при восстановлении сил у женщин

Доктор Хагстром надеется, что эти результаты помогут врачам и тренерам помочь женщинам, начинающим силовые тренировки.
HotGeo вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Новый клип Ольги Бузовой вызвал неоднозначную реакцию у фанатов

В комментариях реакция пользователей Сети на клип оказалась неоднозначной.
Актуальные Новости 11 декабря в 13:12
Политика

Евросоюз договорился по климату. Но без Польши

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
REGNUM вчера в 20:02
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Свободная Пресса 11 декабря в 06:15
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Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»

Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
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Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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