Политика

РБКРБКЗеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

РИА Новости05:04

Зеленский созывает заседание СНБО

RT на русском04:12

Зеленский срочно созывает СНБО из-за обострения ситуации в Донбассе

Газета.Ru04:22

Зеленский созывает заседание СНБО в связи с обострением в Донбассе

ТАСС04:56

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

РБК04:05

Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Донбассе

Эхо Москвы05:02

Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Lenta.ru04:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Общество

Фильм Дудя о ВИЧ-инфекции похвалили в РАН

Академик РАН Вадим Покровский в интервью НСН заявил, что после выхода документального фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" интерес россиян к заявленной проблеме вырос многократно.
Online47.ru вчера в 22:18
Происшествия

Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих

В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
REGNUM 04:53
Культура

Иван Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

В ходе программы ведущий сравнил приход Ксении Собчак на Первый канал с коронавирусом, сообщает PeopleTalk.
Слово и Дело 03:13
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb 04:44
Армия и оружие

Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Вести.Ru 05:50
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
RT на русском 05:53
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
РИА Новости 03:40
Гаджеты

Samsung выпустит новый смартфон Galaxy S20 Ultra LTE

Около недели назад состоялся официальный анонс новых смартфонов от Samsung - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Rusargument 02:34
Политика

Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Мой Брянск вчера в 09:33
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции Плахих

Названа причина, по которой замначальника главного управления МВД, начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку.
Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

Дмитрия Диброва срочно госпитализировали

«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Вести Подмосковья 03:30
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Хоккей

Овечкин выкинул соперника за борт и защитил свои ворота от гола

Life.ru 02:22
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо

Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Коммерсантъ 04:10
Политика

Пушков оценил реакцию британского МИД на слова Путина

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию британского МИД на слова российского лидера Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
RT на русском 15 февраля в 09:37
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Piter.tv вчера в 00:03
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Здоровье

В Китае массово отмывают деньги от коронавируса

Отмечается, также, что в некоторых провинциях Китая, где эпидемия особо свирепствует, наличные деньги, как источник заражении, вообще отменены.
Туапсинские вести 00:14
Наука

Новая «зеленая» технология генерирует электричество «из воздуха»

Новая экологически чистая технология, названная Air-gen, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Капитал страны вчера в 16:18
Футбол

Уткин: если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе

«Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке».
Чемпионат 04:20
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Политика

Аваков: Украинский спецборт вывезет из Китая гражданина России

Киев в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 отправит в Китай спецборт, чтобы эвакуировать 49 украинцев, а заодно украинский самолет прихватит 25 иностранных граждан, среди которых будет один россиянин.
Комсомольская правда вчера в 21:57
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса

Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Деловое.ТВ 01:31
Общество

Врачи призвали прекратить психологические пытки Ассанжа в тюрьме

Международная группа врачей призвала прекратить "психологические пытки" журналиста Джулиана Ассанжа в британской тюрьме.
РЕН ТВ 05:31
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини

Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Uznayvse.ru вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное