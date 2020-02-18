Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

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