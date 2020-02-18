Политика
РБКЗеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.
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Общество
Фильм Дудя о ВИЧ-инфекции похвалили в РАН
Академик РАН Вадим Покровский в интервью НСН заявил, что после выхода документального фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" интерес россиян к заявленной проблеме вырос многократно.
Происшествия
Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих
В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Культура
Иван Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом
В ходе программы ведущий сравнил приход Ксении Собчак на Первый канал с коронавирусом, сообщает PeopleTalk.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
Гаджеты
Samsung выпустит новый смартфон Galaxy S20 Ultra LTE
Около недели назад состоялся официальный анонс новых смартфонов от Samsung - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Политика
Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции Плахих
Названа причина, по которой замначальника главного управления МВД, начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку.
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо
Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Политика
Пушков оценил реакцию британского МИД на слова Путина
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию британского МИД на слова российского лидера Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Здоровье
В Китае массово отмывают деньги от коронавируса
Отмечается, также, что в некоторых провинциях Китая, где эпидемия особо свирепствует, наличные деньги, как источник заражении, вообще отменены.
Наука
Новая «зеленая» технология генерирует электричество «из воздуха»
Новая экологически чистая технология, названная Air-gen, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Футбол
Уткин: если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе
«Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке».
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Политика
Аваков: Украинский спецборт вывезет из Китая гражданина России
Киев в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 отправит в Китай спецборт, чтобы эвакуировать 49 украинцев, а заодно украинский самолет прихватит 25 иностранных граждан, среди которых будет один россиянин.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Общество
Врачи призвали прекратить психологические пытки Ассанжа в тюрьме
Международная группа врачей призвала прекратить "психологические пытки" журналиста Джулиана Ассанжа в британской тюрьме.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.