Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

РБК15:47

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Газета.Ru15:50

Зеленский потребовал срочно созвать Раду

Телеканал 360°13:40

Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады

Взгляд.ру14:56

Зеленский назначил дату внеочередного заседания рады

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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта

Московский Комсомолец14:48

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

REGNUM12:45
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
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Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.
Известия вчера в 12:46
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
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РИА Новости вчера в 05:03
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Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

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Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
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Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru вчера в 13:43
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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В матче 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» с минимальным счетом обыграл на своем поле «Лестер» — 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джамал Льюис на 70-й минуте.
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Бывший стилист Степаненко назвал ее «крашеной Шапокляк»

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Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

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РИА Новости 14:27
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
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Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

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Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
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Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Газета.Ru 08:10
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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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