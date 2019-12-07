Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский созвал совещание накануне нормандского саммита

В пресс-службе Зеленского уточнили, что встреча проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства. На ней присутствуют все члены СНБО. Саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины должен пройти 9 декабря в Париже.
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Зеленский приготовил для «четверки» четыре вопроса

Вести.Ru10:04

В СНБО назвали четыре главных вопроса для Украины на «нормандском» саммите

Взгляд.ру09:37

Зеленский созовет закрытое совещание СНБО перед нормандским саммитом

ИА Новороссия05 декабря в 01:30

Зеленский созвал заседание СНБО перед «нормандским саммитом»

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Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед встречей «нормандской четверки»

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В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед «нормандской встречей»

РИА Новости08:10

Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского

РБК08:02
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
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Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом

Sportbox.RU 09:18
Политика

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Lenta.ru 09:59
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Два семилетних мальчика упали под лед на реке в Волгоградской области

РБК 08:17
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Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru 08:43
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Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Общество

Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы

Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 07:01
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс 00:55
Общество

В России захотели выровнять зарплаты учителей

В Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда.
Москва 24 вчера в 01:34
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
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Краснодар — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)

РИА Новости 09:44
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК вчера в 10:27
Шоу-бизнес

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Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Общество

Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Коммерсантъ вчера в 03:31
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К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ

По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина прокомментировал слова Познера об абортах

ФАН 04 декабря в 00:42
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
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Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Футбол

«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»

«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
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Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»

В этом году обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Sportbox.RU 10:16
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
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Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.
Известия вчера в 16:11
Общество

Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
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Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

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