Политика
Газета.RuЗеленский созвал совещание накануне нормандского саммита
В пресс-службе Зеленского уточнили, что встреча проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства. На ней присутствуют все члены СНБО. Саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины должен пройти 9 декабря в Париже.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом
Политика
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Политика
Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
Общество
Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы
Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Общество
В России захотели выровнять зарплаты учителей
В Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда.
Политика
СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Биатлон
Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Здоровье
К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ
По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина прокомментировал слова Познера об абортах
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Футбол
«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»
«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Культура
Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Футбол
Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»
В этом году обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Общество
Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей
В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Кино