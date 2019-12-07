«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что на встрече присутствуют все члены СНБО, она проходит в закрытом режиме в офисе президента.

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Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Происшествия В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

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Футбол Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов Delije (Црвена Звезда) поддержали акцию русских фанатов pic.twitter.com/20590A0kSK — Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019 Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».