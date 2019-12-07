Политика
ФАНЗеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»
«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что на встрече присутствуют все члены СНБО, она проходит в закрытом режиме в офисе президента.
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Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Футбол
Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов
Delije (Црвена Звезда) поддержали акцию русских фанатов pic.twitter.com/20590A0kSK — Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019 Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».
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Трейлер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» появился в Сети
Трейлер-кроссовер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» от телеканала The CW появился в Сети.
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