Политика

ФАНФАНЗеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»

«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что на встрече присутствуют все члены СНБО, она проходит в закрытом режиме в офисе президента.
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