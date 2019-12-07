Политика
ФАНЗеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»
«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что на встрече присутствуют все члены СНБО, она проходит в закрытом режиме в офисе президента.
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