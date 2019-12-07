Политика
iReactorЗеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в «нормандском формате»
Согласно полученной информации, Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед саммитом в «нормандском формате». Ранее iReactor сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский приступил к подготовке к саммиту «нормандской четверки».
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Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
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