Согласно полученной информации, Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед саммитом в «нормандском формате». Ранее iReactor сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский приступил к подготовке к саммиту «нормандской четверки».

Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в «нормандском формате»

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