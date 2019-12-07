Политика

iReactoriReactorЗеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в «нормандском формате»

Согласно полученной информации, Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед саммитом в «нормандском формате». Ранее iReactor сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский приступил к подготовке к саммиту «нормандской четверки».
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Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
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СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
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В США необычное российское оружие назвали мечтой Голливуда

Американские СМИ рассказали о необычном оружии, изготовленном в России и способном украсить любой голливудский блокбастер.
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«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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Звонить через WhatsApp стало проще и удобнее

WhatsApp получил поддержку ожидания вызовов, таким образом звонить через мессенджер стало проще и удобнее.
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Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы

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Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле

Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года.
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В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
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Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
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OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
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