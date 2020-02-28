Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

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Зеленский потребовал срочно созвать Раду

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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта

Московский Комсомолец14:48

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

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"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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