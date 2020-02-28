Политика
Газета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Происшествия
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко.
Политика
Лукашенко: нынешняя пенсионная система в Белоруссии себя изжила
О намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко переформатировать действующую пенсионную систему сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Турция нанесла удары в Идлибе по 200 объектам
Турция нанесла удары с воздуха по более 200 объектам в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава Минобороны Хулуси Акар, передает ТАСС.
Кино
Признанную порнографией в России серию «Дау» показали на Берлинале
Мировая премьера 700-часового арт-проекта «Дау» Ильи Хржановского год назад состоялась в Париже, хотя изначально планировалась в столице Германии.
Шоу-бизнес
Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
Армия и оружие
Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Авто
В России доступен для заказа новый Geely Coolray
Новый Geely Coolray в варианте Flagship обзаведется новым черным логотипом и более акцентированным дизайном переднего бампера, выхлопных патрубков, заднего спойлера, а также оригинальными светодиодными фарами.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 800 человек
Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в Италии за сутки возросло на 200 и, таким образом, число заболевших достигло 821.
Наука
Продемонстрирована роль поперечного свода стопы
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Футбол
Сегодня ФК «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов»
Матч 20-го тура начнется в 20:30 по местному времени и будет первой игрой весенней части Чемпионата России и первой для «Оренбурга» игрой с новым тренером Константином Емельяновым.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Армия и оружие
Политолог не рекомендует посещать Турцию в ближайшее время
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
Происшествия
Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем
Косметолога из Екатеринбурга Елену Панову приговорили к пожизненному заключению в Швейцарии, куда она переехала к жениху.