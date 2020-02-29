Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск

News.ru01:21

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

РБКвчера в 15:47

Зеленский назначил дату внеочередного заседания рады

Известиявчера в 13:43

Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады

Взгляд.рувчера в 14:56

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Газета.Ruвчера в 15:50

Зеленский потребовал срочно созвать Раду

Телеканал 360°вчера в 13:40

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

REGNUMвчера в 12:45
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Происшествия

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Вести.Ru 02:19
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

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Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
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Эксперт: победы на сборах не говорят о готовности «Спартака» к РПЛ

У "Динамо" были приобретения, причем достаточно успешные, но опять же сборы пока ни о чем не говорят.
РИА Новости 02:07
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 27 февраля в 13:38
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Власти Украины отказались праздновать День Победы

REGNUM вчера в 22:24
Происшествия

В Московской области произошел пожар на овощебазе

На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
РБК 01:17
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета вчера в 11:42
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия вчера в 17:40
Происшествия

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Вести.Ru 01:50
Кино

Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта

iReactor вчера в 23:42
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Здоровье

Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает

ТурДом вчера в 11:30
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Музыка

YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa вчера в 05:31
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru вчера в 11:41
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 12:39
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
Национальная служба новостей вчера в 16:55
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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РИА Новости вчера в 05:59
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Разгон до 100 на новом авто GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а самая высокая скорость составляет 250 километров в час.
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Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения

По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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