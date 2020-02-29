Политика
Газета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
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Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
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Эксперт: победы на сборах не говорят о готовности «Спартака» к РПЛ
У "Динамо" были приобретения, причем достаточно успешные, но опять же сборы пока ни о чем не говорят.
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Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
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Власти Украины отказались праздновать День Победы
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В Московской области произошел пожар на овощебазе
На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
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Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта
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США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
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Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Музыка
YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Общество
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Авто
Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45
Разгон до 100 на новом авто GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а самая высокая скорость составляет 250 километров в час.
Религия
Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения
По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.