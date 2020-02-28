Политика
REGNUMЗеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года», — говорится в сообщении. СМИ не исключают, что данный шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
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Армия и оружие
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Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
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