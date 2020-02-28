Политика

REGNUMREGNUMЗеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года», — говорится в сообщении. СМИ не исключают, что данный шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

РБК15:47

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

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Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта

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