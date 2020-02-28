Политика
Газета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Экономика
Богатейшие люди планеты потеряли $444 млрд за прошедшую неделю
На этой неделе, по оценкам агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Политика
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Общество
В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев
С предложением создать особую экономическую зону, состоящую из городов на юго-востоке Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Футбол
«Ливерпуль» могут лишить чемпионства из-за эпидемии коронавируса
По информации британских СМИ, "Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула из-за вспышки коронавируса в Европе.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Баскетбол
«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" победили французский АСВЕЛ в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»
Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру
Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Футбол
Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду
Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
The Telegraph (Великобритания): США ассигновали 20 миллионов долларов на разработку гиперзвукового глайдера для перехвата ракет (The Telegraph UK)
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) выделило 20 миллионов долларов Aerojet Rocketdyne на разработку технологий для системы Glide Breaker.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Кино
Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Экономика
Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.