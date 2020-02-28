Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Политика Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.

Хоккей Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.

Общество В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев С предложением создать особую экономическую зону, состоящую из городов на юго-востоке Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Кино Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Футбол Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП "Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Кино Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.

Политика Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.