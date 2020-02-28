Политика
REGNUMЗеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года», — говорится в сообщении. СМИ не исключают, что данный шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Авто
Названы самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
На вторую строчку в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года — LADA 4x4.
Наука
Найдена возможность выявления ранних признаков рака
Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Политика
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
В УЕФА не рассматривают перенос Евро-2020 из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Гаджеты
Представлен уникальный смартфон Vivo APEX 2020
Компания Vivo ппедставила новый смартфон Apex 2020 с безграничным, изогнутым по бокам экраном FullView.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Футбол
Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
Музыка
Панайотов прокомментировал свое участие на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Экономика
Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео авиаудара по сирийским войскам
Официальное турецкое информагентство Anadolu опубликовало кадры со спутниковых камер, запечатлевших воздушный удар по провинции Идлиб.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Футбол
Тошич рассказал, кто ему роднее: ЦСКА или «Партизан»
Полузащитник «Тайчжоу» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Партизан», ответил на вопрос, какая из команд ему роднее.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Армия и оружие
Генсек ООН прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе
По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Экономика
Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии
Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.