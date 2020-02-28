Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.

Экономика Силуанов объяснил падение рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Армия и оружие Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.

Энергетика Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз» "Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Здоровье 70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.