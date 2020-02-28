Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
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Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Рады

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Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Газета.Ru12:59

Зеленский назначил дату внеочередного заседания рады

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

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Цена нефти Brent упала ниже $50 впервые за три года

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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

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В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
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Как с 1 марта изменится жизнь россиян

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В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
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