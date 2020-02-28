Политика
Газета.RuЗеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Армия и оружие
Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии
Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов
Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Теннис
Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $50 впервые за три года
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Баскетбол
«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" победили французский АСВЕЛ в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".