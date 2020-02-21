Политика
Газета.RuЗеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Футбол
«Арсенал» на выезде обыграл «Олимпиакос» в Лиге Европы
В Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и лондонским "Арсеналом".
Гаджеты
Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от блинов.
Футбол
Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Экономика
Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Общество
В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
Происшествия
В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов
Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Кино
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Футбол
Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Общество
В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу
Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Общество
Российскую икру назвали никому не нужной в мире
Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине.
Кино
Netflix объявил новых актёров для второго сезона «Ведьмака»
Netflix официально объявил имена семи актёров на роли новых персонажей во втором сезоне «Ведьмака».
Общество
Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей
Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Беженцы из Идлибской зоны деэскалации покидают места боевых действий
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Футбол
Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Футбол
Бывшие наставники тульского «Арсенала» сыграют на Кубке легенд
Трое бывших тренеров тульского «Арсенала» примут участие на международном турнире «Кубок легенд».