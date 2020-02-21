Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

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В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

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