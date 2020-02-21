Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Экономика Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.

Общество Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Футбол У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Общество Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.

Общество В России вырастут социальные пенсии В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.

Футбол Сегодня в России закроется трансферное окно В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов.

Политика Кремль назвал параноидальными заявления американской разведки Ранее в газете The New York Times появилась статья о том, что американская разведка предупредила законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы переизбрать нынешнего президента.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Общество Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.

Политика Литва пригрозила ЕС сложностями для россиян при поездках в Калининград Возможности россиян путешествовать в Калининградскую область через Литву могут осложниться, если в бюджете ЕС на реализацию упрощенной транзитной схемы будет выделено меньше средств, чем запрашивает Вильнюс.

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.