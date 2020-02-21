Политика
Газета.RuЗеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Технологии
В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети
Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Шоу-бизнес
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Гаджеты
HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Компания HTC, представившая в прошлом году самодостаточный VR-шлем Vive Cosmos, анонсировала сегодня ещё три модели серии Vive Cosmos.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Экономика
Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах
Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Общество
Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России
К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Общество
Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином
Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Общество
В России вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Кино
Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом
Стоит отметить, что фильм о Девятаеве Тимур Бекмамбетов решил снимать формате вертикального кино.
Футбол
Сегодня в России закроется трансферное окно
В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов.
Гаджеты
Игровой смартфон Black Shark 3 может получить батарею на 5000 мА·ч
Xiaomi готовит новый игровой смартфон Black Shark 3, который является преемником прошлогоднего Black Shark 2. И, хотя новинку пока не анонсировали, появляется всё больше утечек по теме.
Политика
Кремль назвал параноидальными заявления американской разведки
Ранее в газете The New York Times появилась статья о том, что американская разведка предупредила законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы переизбрать нынешнего президента.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкин забросил 699-ю шайбу
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Политика
Литва пригрозила ЕС сложностями для россиян при поездках в Калининград
Возможности россиян путешествовать в Калининградскую область через Литву могут осложниться, если в бюджете ЕС на реализацию упрощенной транзитной схемы будет выделено меньше средств, чем запрашивает Вильнюс.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.