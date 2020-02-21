Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

РБК08:28

Зеленский в связи с событиями в Новых Санжарах сравнил Украину с Европой Средневековья

ТАСС06:31

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

РИА Новости07:26

Украина – це Средневековая Европа. Зеленский возмутился поведением сограждан из-за коронавируса

Фонтанка.Ру07:23

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

RT на русском07:00

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Lenta.ru06:49

Зеленский повторил слова Захаровой и сравнил Украину со средневековой Европой

Телеканал 360°07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Технологии

В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети

Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
Ferra 06:32
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Шоу-бизнес

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости 19 февраля в 15:55
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Гаджеты

HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Компания HTC, представившая в прошлом году самодостаточный VR-шлем Vive Cosmos, анонсировала сегодня ещё три модели серии Vive Cosmos.
3DNews вчера в 14:24
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

Народные новости 04:50
Экономика

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
RT на русском вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Uznayvse.ru 05:06
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Общество

Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России

К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Вести.Ru 00:56
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Биатлон

Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Общество

В России вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Стерлеград 02:00
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Кино

Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

Стоит отметить, что фильм о Девятаеве Тимур Бекмамбетов решил снимать формате вертикального кино.
Что происходит вчера в 18:32
Футбол

Сегодня в России закроется трансферное окно

В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов.
Pravda.Ru 06:13
Гаджеты

Игровой смартфон Black Shark 3 может получить батарею на 5000 мА·ч

Xiaomi готовит новый игровой смартфон Black Shark 3, который является преемником прошлогоднего Black Shark 2. И, хотя новинку пока не анонсировали, появляется всё больше утечек по теме.
Игромания.ру 08:09
Политика

Кремль назвал параноидальными заявления американской разведки

Ранее в газете The New York Times появилась статья о том, что американская разведка предупредила законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы переизбрать нынешнего президента.
Вести.Ru 05:50
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкин забросил 699-ю шайбу

Metaratings 00:10
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время вчера в 01:27
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Ведомости 07:33
Политика

Литва пригрозила ЕС сложностями для россиян при поездках в Калининград

Возможности россиян путешествовать в Калининградскую область через Литву могут осложниться, если в бюджете ЕС на реализацию упрощенной транзитной схемы будет выделено меньше средств, чем запрашивает Вильнюс.
Sputnik Литва 05:10
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Здоровье

Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 19 февраля в 22:59
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
iReactor 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное