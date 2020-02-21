Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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