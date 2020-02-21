Политика
Российская газетаЗеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Павел Прилучный похудеет до 39 кг ради роли
Российский актер Павел Прилучный решил пойти на радикальные меры ради роли в фильме «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
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Сын Галкина исполнил зажигательный танец в лыжных ботинках
Несмотря на довольно тяжелые лыжные ботинки, мальчик двигается энергично и не без грации. За его спиной Лиза разговаривает с инструктором.
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Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
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На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
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Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
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Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Политика
Стенограмма второй серии интервью Владимира Путина для ТАСС
Андрей Ванденко: Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.
Транспорт
В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
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Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Футбол
Чемпион мира по футболу 2018 года может перейти в «Сочи»
34-летний защитник Адиль Рами, который является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, может перейти в "Сочи", сообщает RMC Sport.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Единоборства
Уайлдер-Фьюри 2: Деонтей является фаворитом боя
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титула версии WBC Деонтей Уайлдер проведут поединок 22 февраля в Лас-Вегасе.
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
Авто
Volkswagen интригует тизером «заряженного» Golf GTI
На мотор-шоу в Женеве немцы хотят представить два варианта «горячего» Volkswagen Golf восьмого поколения — с бензиновым и дизельным моторами.
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Политика
В ДНР предупреждают о возможной эскалации конфликта
Никонорова подчеркивает, что размещение на Донбассе иностранных войск под видом «миротворческого контингента» может привести лишь к эскалации конфликта.
Интернет