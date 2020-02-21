Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.

Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой

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