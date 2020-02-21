Политика
РБКЗеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов
20 февраля эвакуированных из Китая граждан Украины доставили на карантин в медцентр в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины. В преддверии их прибытия местные жители организовали акции протеста на въезде в поселок — они перекрыли дорогу, на месте начались столкновения с правоохранителями.
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Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Технологии
В Windows 10 упростили работу с драйверами
Видимо поэтому руководители и разработчики решили кардинально изменить подход к выкату обновлений на платформе Windows 10.
Политика
«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Армия и оружие
Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
Здоровье
В Ухани откроют ещё 19 временных больниц из-за коронавируса
Первый вице-мэр Ухани Ху Ябо заявил, что власти города, где зафиксирована вспышка коронавируса, планируют открыть ещё 19 временных больниц для заразившихся.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Кино
Добронравов отреагировал на слухи о возможном закрытии «Сватов»
Политика
США ввели санкции против Rosneft Trading
Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Футбол
Владельца «ПСЖ» обвинили в подкупе экс-чиновника ФИФА
Владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обвинили в подкупе чиновника ФИФА. Такое заявление сделала генпрокуратура Швейцарии.
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлены признаки вирусных заболеваний.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Армия и оружие
Песков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб, по этом вопросу с Анкарой идёт постоянное обсуждение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Кино
В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Наука
Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Гаджеты
По словам компании Kioxia, она первой начинает поставку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0
Компания Kioxia объявила о начале поставок твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, предназначенных для предприятия и центров обработки данных.
Футбол
«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-лиги
Российская Премьер-лига обрела нового титульного спонсора. Как сообщает «СЭ», лига уладила все детали соглашения с «Тинькофф Банком».
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Наука
Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами
Канадские ученые обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск образования опухолей в головном мозге.