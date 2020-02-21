20 февраля эвакуированных из Китая граждан Украины доставили на карантин в медцентр в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины. В преддверии их прибытия местные жители организовали акции протеста на въезде в поселок — они перекрыли дорогу, на месте начались столкновения с правоохранителями.

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