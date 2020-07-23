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Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Об этом в четверг, 23 июля, заявил глава государства Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.В источнике
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Взгляд.ру

Погребинский объяснил изменение позиции Зеленского по Минским соглашениям

Взгляд.ру14:10
Комсомольская правда

Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Комсомольская правда14:57
REGNUM

Зеленский потребовал «детальной расшифровки» Минских соглашений

REGNUM14:48
Piter.tv

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Piter.tv13:22
Lenta.ru

Зеленский потребовал расшифровки минских соглашений

Lenta.ru15:19
Газета.Ru

Зеленский требует расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Газета.Ru14:01
Известия

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Известия12:14
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском14:04
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США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru21 июля в 14:03
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Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru15:07
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Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК12:17
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