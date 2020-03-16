Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов. Станция киевского метрополитена AMY Соответствующее обращение Зеленского обнародовано вечером 16 марта.

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

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