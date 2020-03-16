Коронавирус
REGNUMЗеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов. Станция киевского метрополитена AMY Соответствующее обращение Зеленского обнародовано вечером 16 марта.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Политика
Россия объяснила ограничение въезда из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу
Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Происшествия
В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России
В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
Происшествия
Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края
Первый и единственный заболевший коронавирусом в Пермском крае чувствует себя хорошо, у него нет температуры, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Общество
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
Футбол
Денис Черышев попал под шквал критики, нарушив карантин в Валенсии
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Канада закрывает границу из-за коронавируса
Оттава, 16 марта 2020, 21:04 — REGNUM Власти Канады приняли решение о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом.
Авто
В Сети появилась информация о новой Chevrolet Niva
Если обстоятельства сложатся благоприятно, автомобиль Chevrolet Niva представят в рамках автосалона, который традиционно проведет встречу в конце августа в Москве.
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Игры
Sony может выкупить права на Silent Hill, Castlevania и Metal Gear
Общество
Психолог объяснил у россиян отсутствие паники из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nation News, клинический психолог Михаил Хорс объясняет тем, что россияне закалены испытаниями в истории своего государства.
Общество
«Открытая Россия» отложила митинг в Москве из-за коронавируса
Организаторы кампании "Нет!" приняли решение перенести митинг 22 марта в Москве на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России", которая инициировала кампанию.