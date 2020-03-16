Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

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Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Шоу-бизнес Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

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Политика ЕС вводит запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней Туризм в Европу закончился: Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести ограничения на несущественные поездки в Евросоюз сроком на 30 дней для сдерживания коронавируса, сообщила в понедельник вечером председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Здоровье Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

Общество Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.