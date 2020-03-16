Коронавирус
Газета.RuЗеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
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Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
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Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
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В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe
Отечественный дилеры марки предлагают новый BMW 2-Series Gran Coupe по цене от 1,99 млн рублей.
Армия и оружие
Из-за коронавируса киевская армия отменила ротацию войск на Донбассе
Командование ВСУ на Донбассе решило не проводить ротацию войск.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
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Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
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Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
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Вышел третий сезон «Мира Дикого Запада»
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Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
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Сериал о дележе выигрыша «В шаге от рая» покажут на «России 1»
Общество
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Кино
Бокс-офис США
Прошедший уик-энд стал самым провальным в истории американского проката за последние две декады.
Космос
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Политика
Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Политика
ЕС вводит запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней
Туризм в Европу закончился: Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести ограничения на несущественные поездки в Евросоюз сроком на 30 дней для сдерживания коронавируса, сообщила в понедельник вечером председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Здоровье
Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось
На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.
Музыка
Шнуров: после Евровидения Флорида Чантурия останется в «Ленинграде»
Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что вокалистка Флорида Чантурия после участия в конкурсе "Евровидение - 2020" в составе группы Little Big снова вернется в "Ленинград".
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.