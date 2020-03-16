Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Общество ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.

Финансы Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93 В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Здоровье В США не исключили вторую волну коронавируса в Китае Глава центра по контролю заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса COVID-19 после того, как страна отменит карантин.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Шоу-бизнес Сын Тарзана и Наташи Королевой стал певцом Наташа Королёва позволяла сыну исполнять вместе с нею некоторые свои хиты, но в этот раз Архип решил попробовать себя в статусе сольного исполнителя.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Страны Евросоюза запретят въезд в шенгенскую зону Для граждан третьих стран вводят запрет в шенгенскую зону Евросоюза из-за ситуации с высокими темпами распространения коронавируса.

Политика Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.