Коронавирус
Газета.RuЗеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции
Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
Общество
Герман Греф в режиме самоизоляции перешел на удаленную работу
Глава Сбербанка Герман Греф начал работать на дому после возвращений из Европы, сообщает РБК.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Финансы
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Экономика
Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Здоровье
В США не исключили вторую волну коронавируса в Китае
Глава центра по контролю заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса COVID-19 после того, как страна отменит карантин.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Наташи Королевой стал певцом
Наташа Королёва позволяла сыну исполнять вместе с нею некоторые свои хиты, но в этот раз Архип решил попробовать себя в статусе сольного исполнителя.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
Страны Евросоюза запретят въезд в шенгенскую зону
Для граждан третьих стран вводят запрет в шенгенскую зону Евросоюза из-за ситуации с высокими темпами распространения коронавируса.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
Космос
Ученые рассказали, как будет выглядеть сверхгигант Бетельгейзе, когда станет сверхновой
В новом исследовании ученые смоделировали процесс взрыва звезды, который происходит, когда пульсирующие сверхгиганты, такие как Бетельгейзе, умирают, показывая ожидаемую яркость этих сверхновых.
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.