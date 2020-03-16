Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

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Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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