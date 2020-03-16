Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Экономика Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.

Политика Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.

Политика Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Шоу-бизнес Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Финансы По прогнозу Bloomberg доллар может подорожать до 97 рублей "Российский бизнес уже давно жаловался, что положительный эффект от падения курса рубля, произошедшего в 2014 году, более не ощущается, стало сложнее конкурировать с зарубежными компаниями", - заключает Николаев.

Политика Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Экономика ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР 16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.

Шоу-бизнес Идрис Эльба заразился коронавирусом Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.

Экономика Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.