Коронавирус
Газета.RuЗеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства
Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом
Два первых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Фильм о пандемии стал популярным из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса фильм Стивена Содерберга «Заражение» стал популярным у людей во всем мире.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Финансы
По прогнозу Bloomberg доллар может подорожать до 97 рублей
"Российский бизнес уже давно жаловался, что положительный эффект от падения курса рубля, произошедшего в 2014 году, более не ощущается, стало сложнее конкурировать с зарубежными компаниями", - заключает Николаев.
Музыка
Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Футбол
Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля
Решение принято на фоне распространения коронавируса нового типа в Германии. В ФРГ инфицированы более 5 тыс. человек.
Культура
Samsung уже отказалась от своего облачного сервиса PlayGalaxy Link
Samsung решила отказаться от своего облачного сервиса PlayGalaxy Link всего лишь через несколько месяцев после начала тестирования.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили вторую дочь
В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Общество
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
Экономика
ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР
16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Экономика
Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Финансы
Фондовые индексы США падают, торги вновь приостанавливались
Значение Dow Jones к 16:46 мск упало на 11,7% и составляло 20479,36 пункта.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.