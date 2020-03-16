Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.

Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине

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