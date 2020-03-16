Коронавирус

Piter.tvPiter.tvЗеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.
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Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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