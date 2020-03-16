Коронавирус
Piter.tvЗеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.
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Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Футбол
Турция предложила УЕФА самостоятельно провести Евро-2020
Турция предприняла попытку стать страной-хозяйкой чемпионата Европы 2020 года.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Переправу между Камчаткой и материком заложили в Керчи
Паром для переправы, которая соединит Камчатку, Курильские острова и Сахалин с материковой частью России, заложили сотрудники Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи 16 марта.
Политика
В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Гаджеты
Imint и Qualcomm будут вместе развивать технологии улучшения видео для смартфонов
Шведская компания Imint Image Intelligence AB (Imint), называющая себя мировым лидером в области программного обеспечения для улучшения видео, объединила усилия с Qualcomm Technologies в разработке нового поколения решений для улучшения видео, в которых используются новейшие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Шоу-бизнес
Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери Тарасова
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Голикова уточнила, что семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
Происшествия
Сахалинец отправится в колонию строгого режима за публикации в Интернете
Виновному назначено лишение свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Здоровье
В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом
Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Культура
Пятый сезон мультсериала «Маша и Медведь» выйдет осенью 2020 года
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Спорт
Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.