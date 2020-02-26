Политика
Газета.RuЗеленский учредил «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
Выступая на форуме Age of Crimea, президент сообщил о нововведении и отметил, что этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля. Как сообщается, в российской Госдуме негативно отреагировали на решение Зеленского.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Общество
Скончался министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Происшествия
В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки
По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Политика
В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени
Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Хоккей
Гретцки обещал пожать руку Овечкину, если нападающий побьет его рекорд
Знаменитый канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что был бы рад, если бы форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил его рекорд по голам в НХЛ.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом
Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Культура
Кадыров оценил показ коллекции модного дома дочери в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице "ВКонтакте" показ коллекции модного дома его дочери Айшат, который состоялся в Париже.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих
Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Авто
В России отзывают кроссоверы Subaru XV
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Политика
Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал жалобу живущего в Польше украинца на испортившееся отношение местных жителей к заробитчанам из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков
Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Происшествия
Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек
"После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.