Выступая на форуме Age of Crimea, президент сообщил о нововведении и отметил, что этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля. Как сообщается, в российской Госдуме негативно отреагировали на решение Зеленского.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

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Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Политика В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.

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Происшествия Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.

Происшествия Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек "После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.