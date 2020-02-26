Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский учредил «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Выступая на форуме Age of Crimea, президент сообщил о нововведении и отметил, что этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля. Как сообщается, в российской Госдуме негативно отреагировали на решение Зеленского.
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