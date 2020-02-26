Политика
Мой БрянскЗеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Планируется, что этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля на Украине.
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Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Музыка
Назван представитель Украины на «Евровидении-2020»
В последнем отборочном туре на Украине группа Go-A вышла вперед и обошла следующих претендентов на участие в международном конкурсе: Jerry Hail (Яна Шемаева), КRUТЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), а также группу Tvorchi.
Политика
Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии
Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает в среду Минобороны.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Культура
Конкурс фильмов, снятых на смартфоны, стартует в Ульяновске весной
Точнее говоря, видеоролики должны быть сняты только с помощью персональных мобильных устройств – смартфонов, планшетов.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Здоровье
ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься
Россияне считают, что от коронавируса можно защититься. Только один из десяти опрошенных оценил риск инфицирования как высокий (11%).
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Армия и оружие
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск
"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Происшествия
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на территории Франции за ночь, один из заболевших скончался, заявил в среду глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Музыка
Ургант с иронией отнесся к возможному дуэту Лещенко и Maruv
Телеведущий Иван Ургант на своем шоу с иронией прокомментировал идею возможного дуэта эстрадных исполнителей Льва Лещенко и Maruv.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Общество
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).