Политика
Lenta.ruЗеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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с чего всё началось
Во время брифинга, который транслировал телеканал "112.ua" глава украинского государства Владимир Зеленский пояснил журналистам, что президент США Дональд Трамп не обсуждал с ним возможность публикации стенограммы их беседы, передает "Коммерсантъ".Инфорос01:47
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