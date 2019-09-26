с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

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