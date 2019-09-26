Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.

Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

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