Армия и оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
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Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»

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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

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Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

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