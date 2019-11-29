Армия и оружие
ИзвестияЗеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
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Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»
ТК Звездавчера в 08:06
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Определился последний соперник России по группе на Евро-2020
Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
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Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
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Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину
В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Культура
Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».
Армия и оружие
Российская военная полиция и авиация провели патрулирование Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков на брифинге рассказал о том, что военная авиация России провела очередное воздушное патрулирование по двум маршрутам.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
Происшествия
Почти 250 туристов из России более суток ожидают вылета с острова КНР
Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.