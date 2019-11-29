Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

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Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Общество В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм.

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Происшествия В Белгороде учитель информатики подрался с учеником В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.

Культура Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».

Армия и оружие Российская военная полиция и авиация провели патрулирование Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков на брифинге рассказал о том, что военная авиация России провела очередное воздушное патрулирование по двум маршрутам.

Гаджеты Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10 Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.