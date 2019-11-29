Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЗеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
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Без прапорщиков: Зеленский изменил воинские звания по образцу НАТО

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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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