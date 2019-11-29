Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте украинского парламента. "Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.

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