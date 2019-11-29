Армия и оружие
ТАССЗеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте украинского парламента. "Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.
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Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Известия 11:32
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Суть событий 26 ноября в 12:10
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 27 ноября в 00:00
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 09:44
Политика
Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Известия 10:21
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
ТАСС 12:38
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM 05:14
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Известия вчера в 12:31
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Автоспорт
Пьер Гасли: У нас хороший темп на дистанции
F1news.ru 12:16
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru 08:33
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
REGNUM 27 ноября в 06:31
Происшествия
В Архангельске главу УФНС региона заподозрили в получении взятки
Сотрудники РУФСБ задержали руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО по подозрению в получении взятки.
Российская газета 05:25
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
ФАН вчера в 10:48
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
АБН вчера в 19:25
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Футбол
Пике после 3:0 с «Реалом» на «Бернабеу»: «Уже не весело выигрывать здесь 3:0, 4:0, 5:0»
Стало известно, что говорил в раздевалке защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».
Sports.ru 12:24
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Культуромания 27 ноября в 02:45
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
РИА Новости 03:39
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10