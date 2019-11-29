Армия и оружие

ТАССТАССЗеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады. Данный закон отменил воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
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Без прапорщиков: Зеленский изменил воинские звания по образцу НАТО

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