Армия и оружие
ТАССЗеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады. Данный закон отменил воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
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Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Как расследуются дела о домашнем насилии без специального закона Подробнее Проект закона прокомментировала на своей странице в Facebook адвокат Мари Давтян.
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На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
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В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
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В Йемене хуситы сбили вертолет Саудовской Аравии
Вертолет был сбит в приграничном районе Йемена ракетой класса «земля-воздух».
Футбол
Павлюченко: «Уехав в Россию из „Тоттенхэма“, я так жалел об этом»
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля поведал о разговоре с президентом клуба и главном сожалении.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Технологии
«Росатом» разработает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.
Политика
Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.
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Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Армия и оружие
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Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
Политика
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Футбол
«Ливерпуль» рассказал о травме Фабиньо
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.