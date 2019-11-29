"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады. Данный закон отменил воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Законопроект о домашнем насилии вынесли на общественное обсуждение Как расследуются дела о домашнем насилии без специального закона Подробнее Проект закона прокомментировала на своей странице в Facebook адвокат Мари Давтян.

Происшествия На Лондонском мосту произошла стрельба На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Общество Названы лучшие по качеству жизни города России Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.

Политика Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса «На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.

Экономика Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.

Единоборства Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Футбол Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".