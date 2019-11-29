Армия и оружие

ТАССТАССЗеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте украинского парламента. "Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.
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Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Вести.Ru05:59

Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ

РИА Новости08:55

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

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Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»

ТК Звезда08:06

Без прапорщиков: Зеленский изменил воинские звания по образцу НАТО

Газета.Ru10:25

Зеленский отменил прапорщиков

Lenta.ru05:45

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

ТАСС05:12
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Энергетика

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы

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В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
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В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 27 ноября в 00:00
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Кардиологи назвали главную причину внезапной сердечной смерти

Российские врачи рассказали нашему изданию о причинах внезапной сердечной смерти.
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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
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Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

РИА Новости вчера в 05:14
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

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Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

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МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
РБК вчера в 16:43
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В «Оренбурге» заявили о готовности перенести игру с «Сочи»

Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев заявил, что команда готова перенести матч 18-тура РПЛ с "Сочи" из-за болезни футболистов соперника.
РЕН ТВ 14:27
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
АБН вчера в 19:25
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Тренер «Спартака» отреагировал на слова Дзюбы о войне с «Зенитом»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу слов форварда санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что для него противостояние клубов будет войной.
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Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
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В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.
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После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
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Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
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Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
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