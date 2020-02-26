Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма. Об этом он заявил на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, передает «Украинская правда».

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

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