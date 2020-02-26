Политика
Lenta.ruЗеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма. Об этом он заявил на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, передает «Украинская правда».
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Общество
Голикова попросила россиян не ездить в Италию
Правительство попросило россиян воздержаться от поездок в Италию и готово жестко следить за ситуацией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать.
Спорт
МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
Московские таксисты за 7 лет стали зарабатывать в три раза меньше
Ученые ВШЭ утверждают, что и средняя выручка за день упала более чем на 1300 рублей, и самому таксисту из заработанного остается меньше (подробнее см. инфографику).
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру погибшего сына
Пять лет назад в жизни актрисы Ирины Безруковой произошла страшная трагедия – из жизни ушел ее единственный сын Андрей.
Политика
Путин поддержал идею наделить КС правом определять, исполнять ли решения иностранных судов
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Здоровье
В Севастополе пояснили путаницу с зарплатами врачей и медсестер
По словам Шеховцова, средняя заработная плата врачей в Севастополе в 2019 году составила около 60 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала – 27 тысяч рублей.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Гаджеты
Обозначен лучший смартфон выставки MWC 2020
MWC 2020 должна была пройти 24-26 февраля в столице Каталонии Барселоне, но мероприятие отменили в связи с угрозой коронавируса.
Происшествия
Погибшая в реке Дон рыба оказалась уловом браконьеров
Проведённые исследования подтверждают версию «о том, что погибшая рыба является уловом (возможно незаконным), выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства».
Общество
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.
Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
Обыски в мэрии Миасса связаны с необоснованными тратами чиновников
Возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Обыски связаны с контрактом на коммунальные работы.
Футбол
«Ротор» победил «Мордовию» в Кубке ФНЛ
В рамках Кубка ФНЛ «Ротор» обыграл «Мордовию».
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Космос
У Земли появился второй естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.