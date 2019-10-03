Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский утвердил нового секретаря СНБО

На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский 3 октября, документ опубликован на сайте президента Украины.
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Зеленский назначил секретарем СНБО Украины экс-мэра Луганска Алексея Данилова

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