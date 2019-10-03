Политика

REGNUMREGNUMСНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска

В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска. В 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию.
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