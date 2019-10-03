Политика
REGNUMСНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска
В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска. В 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию.
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Общество
Росконтроль проверил темный шоколад на качество
Телеканал 360° 08:27
Происшествия
Власти Ирака ввели в Багдаде комендантский час
REGNUM вчера в 19:13
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Игры
Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России
NVIDIA объявила, что в России состоялся запуск её стримингового сервиса NVIDIA Now, который позволяет воспроизводить игры на удалённом компьютере, где и обрабатывается вся графика, а пользователь на своём устройстве видит только конечное изображение.
Игромания.ру 11:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения
Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Infokam.su 00:10
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Здоровье
В США от редкой болезни умерли одиннадцать человек
От восточного лошадиного энцефалита в разных регионах Соединённых Штатов умерли 11 человек. Переносчиками этого вируса являются комары.
News.ru 12:16
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.
Евразия Daily вчера в 13:16
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском 10:26
Политика
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России
Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Российская газета 12:36
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру «Малефисенты» с детьми
Голливудская актриса и звезда «Малефисенты» пришла на премьеру второй части картины со своими детьми.
iReactor 01 октября в 13:49
Политика
Названы сценарии проведения выборов в Донбассе
В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Lenta.ru 12:46
Политика
«Газпром» может достроить «Северный поток-2» за полтора месяца
Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».
Евразия.Эксперт 08:19