Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

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