Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Зеленский поручил заняться трансплантацией органов

Газета.Ru13:26

Зеленский затеял неотложные реформы на Украине

News.ru06:21

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Коммерсантъ08:22

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Телеканал 360°07:45

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

Российская газета07:43

Зеленский распорядился укрепить государство

РБК06:57

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

RT на русском11:24
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России

Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Expert.ru вчера в 10:24
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Космос

Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе

Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Общество

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

РБК 14:54
Общество

В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции

Десятки правых радикалов штурмуют кинотеатр «Амирани» в центре столицы, пытаясь прорваться внутрь и сорвать премьеру фильма «А потом мы танцевали» о любви двух грузинских танцоров, полицейские пытаются не допустить этого и задерживают участников акции протеста.
Взгляд.ру вчера в 10:49
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
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Джордан Ларссон: «Пенальти на мне был. Не знаю, что там делал ВАР»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0), когда арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти после его падения в штрафной площади.
Спорт-Экспресс 14:27
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Происшествия

Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

Московский Комсомолец 06:27
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Единоборства

Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
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Технологии

Сбербанк создал самый мощный в РФ суперкомпьютер

Мир новостей вчера в 08:20
Политика

У киевского консульства Польши националисты устроили акцию

В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Интерфакс 14:01
Армия и оружие

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Политика Сегодня вчера в 03:36
Политика

Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
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Авто

Volkswagen Touareg получил новый мотор в РФ

Топовый кросс в вариации Exclusive, у которого новый двигатель, по умолчанию имеет адаптивную пневмоподвеску с возможностью выбора профиля езды, колесные диски на 19 дюймов, светодиодные матричные фары, тонированные задние стекла, ветровое стекло, получившее атермальное остекление и омыватели фар.
CarsWeek.ru вчера в 09:37
Хоккей

Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

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Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Газета.Ru 13:44
Происшествия

Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Футбол

«Сочи» представил болельщикам Варданяна

В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Общество

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Авто

Новая Kia Optima поразит красотой

Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
Российская газета 06 ноября в 08:00
Футбол

«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Вести.Ru 14:35
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Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия

Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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