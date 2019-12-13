Политика
РосбалтЗеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс».
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Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Комсомольская правдавчера в 17:36
Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
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