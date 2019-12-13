Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс».

Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ

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